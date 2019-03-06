Бакаев пропускает матч Кубка с "Оренбургом" из-за небольших проблем со здоровьем

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев не попал в заявку на ответный матч четвертьфинала Кубка с "Оренбургом" из-за небольших проблем со здоровьем. При этом недомогание не должно помешать арендованному у "Спартака" футболисту вернуться в основную группу до следующей игры - в гостях с "Ростовом" в 19-м туре чемпионата (в воскресенье, 10 марта).

Туляки проводят матч на "Арене Химки" из-за недопуска поля в Туле. В первой встрече в ноябре 2018 года оружейники победили в Оренбурге со счетом 4:2. (Артем Агапов)