Григорьянц заявил, что драка в матче «Зенит» — «Спартак» началась с конфликта Промеса и Барриоса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Зачинщик? В данной ситуации конфликт начался с выяснения взаимоотношений между Промесом и Барриосом. Нет одного виновного? Да, Москалев считает, что все началось с выяснения отношений между двумя футболистами», — сказал Григорьянц.

По итогам заседания КДК шестерых футболистов — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») — дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России за участие в массовой драке.