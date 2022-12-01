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Сегодня, 16:31

Григорьянц заявил, что драка в матче «Зенит» — «Спартак» началась с конфликта Промеса и Барриоса

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Зачинщик? В данной ситуации конфликт начался с выяснения взаимоотношений между Промесом и Барриосом. Нет одного виновного? Да, Москалев считает, что все началось с выяснения отношений между двумя футболистами», — сказал Григорьянц.

По итогам заседания КДК шестерых футболистов — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») — дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России за участие в массовой драке.

Вильмар Барриос
Квинси Промес
Футбол
Кубок России
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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