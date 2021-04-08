«Арсенал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч БЕТСИТИ Кубка России
18:41
Тульский «Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Костадинов, Луценко, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдсоон, Влашич, Эджуке, Чалов.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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