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«Арсенал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч БЕТСИТИ Кубка России

18:41
Стадион в Туле. Фото ФК "Арсенал".
Стадион в Туле. Фото ФК &quot;Арсенал&quot;.
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Тульский «Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Костадинов, Луценко, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдсоон, Влашич, Эджуке, Чалов.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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