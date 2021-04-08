Тульский «Арсенал» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Костадинов, Луценко, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдсоон, Влашич, Эджуке, Чалов.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.