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Бохинен пропустит матч «Арсенал» — ЦСКА из-за проблем со здоровьем

19:03
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен пропустит матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против тульского «Арсенала» по медицинским показаниям, сообщает 8 апреля официальный Twitter московских армейцев. Тренерский штаб решил поберечь игрока из-за мышечного дискомфорта.

Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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