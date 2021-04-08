Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен пропустит матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против тульского «Арсенала» по медицинским показаниям, сообщает 8 апреля официальный Twitter московских армейцев. Тренерский штаб решил поберечь игрока из-за мышечного дискомфорта.

Эмиль Бохинен пропустит игру по медицинским показаниям. Тренерский состав решил поберечь игрока из-за мышечного дискомфорта #АрсеналЦСКА — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2021

Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.