Бохинен пропустит матч «Арсенал» — ЦСКА из-за проблем со здоровьем
19:03
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен пропустит матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против тульского «Арсенала» по медицинским показаниям, сообщает 8 апреля официальный Twitter московских армейцев. Тренерский штаб решил поберечь игрока из-за мышечного дискомфорта.
Эмиль Бохинен пропустит игру по медицинским показаниям. Тренерский состав решил поберечь игрока из-за мышечного дискомфорта #АрсеналЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 8, 2021
Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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