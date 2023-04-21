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Сегодня, 18:15

Ари заявил, что будет болеть за «Краснодар» в FONBET Кубке России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари в комментарии для «СЭ» высказался о фаворитах в оставшихся матчах FONBET Кубка России по футболу.

«Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка. Я играл там много лет, они не выигрывали этот трофей. Галицкий построил хорошую команду! Будет круто, если они возьмут долгожданный трофей», — сказал Ари «СЭ».

«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Первый матч финала пройдет в период со 2 по 4 мая.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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Кубок России
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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