Ари заявил, что будет болеть за «Краснодар» в FONBET Кубке России

Бывший нападающий «Краснодара» Ари в комментарии для «СЭ» высказался о фаворитах в оставшихся матчах FONBET Кубка России по футболу.

«Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка. Я играл там много лет, они не выигрывали этот трофей. Галицкий построил хорошую команду! Будет круто, если они возьмут долгожданный трофей», — сказал Ари «СЭ».

«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Первый матч финала пройдет в период со 2 по 4 мая.