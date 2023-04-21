Орлов: «Хорошо, что появился «Акрон»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов подвел итоги матча между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» в Кубке России (2:1).

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс. Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Орлова Sport24.

В следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет на выезде против «Краснодара».