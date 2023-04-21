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Сегодня, 18:03

Орлов: «Хорошо, что появился «Акрон»

Орлов высказался о матче «Акрон» — «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов подвел итоги матча между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» в Кубке России (2:1).

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс. Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Орлова Sport24.

В следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет на выезде против «Краснодара».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-orlov-khorosho-chto-poyavilsya-akron-no-dlya-rossiyskogo-futbola-plokho-chto-spartak-tak-razvalivayetsya-na-glazakh
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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