Арбитры из Петрозаводска почтили память трагически погибшего судьи Петтая во время матча FONBET Кубка России

Судейская бригада из Петрозаводска во главе с Артуром Федоровым почтили память арбитра Владимира Петтая во время матча группового турнира FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:1).

Судьи вышли на игру в футболках с надписью: «Спасибо за все, друг и учитель».

Уроженец Карелии Петтай трагически погиб 20 июня 2011 года в возрасте 38 лет. Он стал одной из 47 жертв авиакатастрофы самолета Ту-134 под Петрозаводском.