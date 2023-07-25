«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в матче FONBET Кубка России

«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в домашнем матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3 .

Счет в матче открыл хавбек нижегородцев Эдгар Севикян, который отметился на 7-й минуте матча.

Через 2 минуты форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил ответный мяч.

В серии пенальти более точными оказались футболисты «Пари НН». Два удара с 11-метровой отметки отразил голкипер нижегородцев Виталий Ботнарь, который провел свой дебютный матч за команду из Нижнего.

В следующем туре группового этапа Кубка России нижегородцы на выезде сыграют со «Спартаком», матч состоится 8 августа, начало встречи — 20.45 мск.

«Динамо» дома встретится с «Краснодаром» в следующем матче Кубка страны, игра пройдет 9 августа, начало также в 20.45 по московскому времени.