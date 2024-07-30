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Игрок 2DROTS Терехов — о победе над «Строгино»: «Атмосфера просто топ. Медиафутбол будет дальше развиваться»

Терехов отреагировал на победу 2DROTS над «Строгино» в матче Кубка России
Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник 2DROTS Антон Терехов прокомментировал «СЭ» победу команды над «Строгино» (1:0) в матче первого отборочного раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Атмосфера просто топ. Рад, что удалось выиграть. Гол на последней минуте добавил эмоций. Я очень рад такому дебюту. Большое заблуждение, что уровень в медиафутболе очень слабый. Думаю, что медиафутбол будет дальше развиваться», — сказал Терехов «СЭ».

Футболисты 2DROTS вышли в следующую стадию турнира. «Cтрогино» завершило свое выступление в Кубке России.

ФК 2Drots
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