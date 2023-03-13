Бышовец: «Для «Динамо» в кубковой игре с «Зенитом» многое будет зависть от выбора тактики»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче между командами в 1/4 финала второго этапа Пути регионов в ФОНБЕТ Кубке России.

«Основания есть, что «Динамо» может навязать борьбу. Но сейчас «Динамо» не подтверждает свое качество ни в физическом, ни в психологическом плане. Объективно, у «Зенита» шансов побольше. На этом матче будет больше болельщиков, чем приходило в чемпионате. Они будут давать энергетический посыл. Для «Динамо» многое будет зависть от выбора тактики, но ключевым будет психология. Как я говорю, психология — выше арифметики», — приводит слова Бышовеца Legalbet.

Матч 1/4 финала второго этапа Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 15 марта на стадионе «Газпром арена». Начало — 20.00 мск.