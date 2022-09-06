«Амкал» проведет матч Кубка России против «Звезды» в Санкт-Петербурге

«Амкал» примет «Звезду» в рамках 1/64 финала Кубка России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба турнира.

Матч 3-го раунда Кубка России пройдет 14 сентября на стадионе «Смена». Игра начнется в 13.00 по местному времени.

Матчи 3-го раунда Кубка России пройдут в период с 13 по 15 сентября. Точное расписание РФС опубликует позднее.

Российский футбольный союз (РФС) впервые разрешил блогерской команде «Амкал» и победителю Медийной футбольной лиги 2DROTS принять участие в розыгрыше Кубка России в сезоне 2022/23.