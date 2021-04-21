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Аленичев считает «Локомотив» фаворитом встречи с ЦСКА

18:12
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив» этой весной выдал потрясающую серию. Они отлично играют. По игре сегодня предпочтение отдаю им. Большой плюс, что Федя Смолов заиграл. Однозначно может попасть в сборную. Станислав Саламович все видит.

ЦСКА выиграл первые два матча (под руководством Олича). Посмотрим дальше, надо посмотреть, как пройдет концовка сезона. Пока рано делать выводы", — сказал Аленичев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля в 19.00 (мск). Победитель противостояния в финале турнира встретится с «Крыльями Советов», которые обыграли «Ахмат» (0:0, 4:1 — по пенальти).

(Сергей Федоров)

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