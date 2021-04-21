Аленичев считает, что у «Крыльев» есть шанс в финале
18:10
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ахматом» (0:0, 4:1 — по пенальти) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
«Футбол непредсказуем, ожидали победу «Ахмата». Думаю, у «Крыльев» есть шанс в финале, все возможно», — сказал Аленичев.
В финале БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» сыграют с победителем матча «Локомотив» — ЦСКА, который состоится сегодня, 21 апреля в 19.00 (мск).
(Сергей Федоров)
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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