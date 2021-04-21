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Аленичев считает, что у «Крыльев» есть шанс в финале

18:10
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Ахматом» (0:0, 4:1 — по пенальти) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

«Футбол непредсказуем, ожидали победу «Ахмата». Думаю, у «Крыльев» есть шанс в финале, все возможно», — сказал Аленичев.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» сыграют с победителем матча «Локомотив» — ЦСКА, который состоится сегодня, 21 апреля в 19.00 (мск).

(Сергей Федоров)

Ахмат — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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