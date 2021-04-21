На 57-й минуте матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» (0:0, пенальти — 1:4) арбитр Владимир Москалев не удалил вратаря гостей Ивана Ломаева за лишение Бернарда Бериши явной возможности забить гол. В том эпизоде голкипер, не пытаясь сыграть в мяч, руками блокировал соперника и толкнул его.

Эпизод матча «Ахмат» — «Крылья Советов».

Эпизод матча «Ахмат» — «Крылья Советов».

Большинство наших экспертов считают, что Ломаев нарушил правила. Но есть те, их меньшинство, кто поддержал судью, не зафиксировавшего фол. Необходимо отметить, что Москалев находился очень далеко от места единоборства. Видеоассистенты Алексей Сухой и Валентин Мурашов в его действия не вмешались.

Эпизод матча «Ахмат» — «Крылья Советов».

Эпизод матча «Ахмат» — «Крылья Советов».

Есть вопрос к резервному судье Николаю Волошину. Очень похоже на то, что Бериша вышел на замену, не сняв кольцо с безымянного пальца на левой руке.

(Александр Бобров)