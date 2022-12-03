В «Урале» отреагировали на результаты жеребьевки Кубка: «Слабых не осталось. Будем биться!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Кубка России. Екатеринбургски клуб сыграет с «Ростовом».

«Не сказать, что довольны или недовольны. Жеребьевка прошла нормально. Будем играть с «Ростовом». Остались только сильные соперники. Слабых не осталось. На кого бы не выпали, все команды сильные. Нам не стоит ни огорчаться, ни радоваться. Будем биться!», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов. В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ.