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Жеребьевка 1/4 финала Кубка России на «Матч ТВ» прошла с ошибкой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пары 1/4 финала после исправления ошибки.

Во время жеребьевки 1/4 финала верхней сетки Кубка России организаторы допустили ошибку.

Изначально «Ростову» достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Во время трансляции на «Матч ТВ» появилась сетка турнира с такими парами.

Ведущий жеребьевки Сергей Дурасов, а также участвовавшие в процедуре бывшие футболисты Евгений Алдонин и Дмитрий Аленичев не заметили ошибку — соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе не могут играть друг с другом (в данном случае «Урал» и ЦСКА) — и начали рассуждать о шансах команд.

Ошибка во время жеребьевки 1/4 финала Кубка России.
Ошибка во время жеребьевки 1/4 финала Кубка России.

Однако через несколько минут организаторы поменяли «Урал» и «Краснодар» местами и вывели на экран правильные пары с учетом регламента.

Таким образом, в 1/4 финала верхней сетки «Ростов» сыграет с «Уралом», а ЦСКА с «Краснодаром».

Пары 1/4 финала после исправления ошибки.
Пары 1/4 финала после исправления ошибки.
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21%

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Франция
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ТБ 2.5

25%

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Обе забьют - да

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Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
8
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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