Жеребьевка 1/4 финала Кубка России на «Матч ТВ» прошла с ошибкой

Во время жеребьевки 1/4 финала верхней сетки Кубка России организаторы допустили ошибку.

Изначально «Ростову» достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Во время трансляции на «Матч ТВ» появилась сетка турнира с такими парами.

Ведущий жеребьевки Сергей Дурасов, а также участвовавшие в процедуре бывшие футболисты Евгений Алдонин и Дмитрий Аленичев не заметили ошибку — соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе не могут играть друг с другом (в данном случае «Урал» и ЦСКА) — и начали рассуждать о шансах команд.

Ошибка во время жеребьевки 1/4 финала Кубка России.

Однако через несколько минут организаторы поменяли «Урал» и «Краснодар» местами и вывели на экран правильные пары с учетом регламента.

Таким образом, в 1/4 финала верхней сетки «Ростов» сыграет с «Уралом», а ЦСКА с «Краснодаром».