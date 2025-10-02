Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 07:20

Шпилевский: «Пари НН» с гастролями по всей стране ездил. Но нет, диванные эксперты что-то там обсуждают»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На результат влияют многие факторы. Сегодня за минимальный контакт дают пенальти, да еще после нашего гола. Думаете, ментально такие моменты не бьют по команде? Наверное, все думают: а, ничего страшного, впереди еще 70 минут времени, но мы же не «Спартак», «Динамо» или «Зенит». Они могут пропустить, а потом забить пять. Нам очень тяжело, особенно в этом сезоне. Все меняется, состав тоже меняется. Домашнего стадиона долго не было — мы с гастролями по всей стране ездили. Но нет, диванные эксперты что-то там обсуждают», — приводит официальный сайт клуба слова Шпилевского.

«Спартак» с 10 очками идет вторым в группе C, а «Пари НН» занимает третье место — 3 очка.

В заключительном туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» встретится с «Ростовом».

Жедсон Фернандеш.Перед дерби «Спартак» обеспечил себе кубковый плей-офф. Жедсон снова огорчил «Нижний»
Источник: Официальный сайт Пари НН
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Шпилевский
Читайте также
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России

Шпилевский — о поражении от «Спартака»: «Когда некоторые нюансы против тебя, то сложно выигрывать»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости