Шпилевский: «Пари НН» с гастролями по всей стране ездил. Но нет, диванные эксперты что-то там обсуждают»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На результат влияют многие факторы. Сегодня за минимальный контакт дают пенальти, да еще после нашего гола. Думаете, ментально такие моменты не бьют по команде? Наверное, все думают: а, ничего страшного, впереди еще 70 минут времени, но мы же не «Спартак», «Динамо» или «Зенит». Они могут пропустить, а потом забить пять. Нам очень тяжело, особенно в этом сезоне. Все меняется, состав тоже меняется. Домашнего стадиона долго не было — мы с гастролями по всей стране ездили. Но нет, диванные эксперты что-то там обсуждают», — приводит официальный сайт клуба слова Шпилевского.

«Спартак» с 10 очками идет вторым в группе C, а «Пари НН» занимает третье место — 3 очка.

В заключительном туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» встретится с «Ростовом».