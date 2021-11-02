Алексей Березуцкий — о жеребьевке БЕТСИТИ Кубка России: «У ЦСКА одна из самых сильных пар»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Его команде предстоит сыграть с «Сочи».
«У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с «Сочи».
То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится. По крайней мере наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта".
Начиная со стадии 1/8 финала победители пар определяются по результатам одного матча. Матчи пройдут с 1 по 3 марта 2022 года. Полные результаты жеребьевки — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/aleksey-berezutskiy-u-nas-poluchilas-odna-iz-samykh-silnykh-par-po-itogam-zherebevki/
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю