Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Его команде предстоит сыграть с «Сочи».

«У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с «Сочи».

То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится. По крайней мере наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта".