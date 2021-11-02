Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала БЕСИТИ Кубка России, в результате которой красноярский клуб сыграет с «Локомотивом».

«Хоть на этом этапе слабых соперников не бывает, нам попался очень неудобный, прагматичный и сильный оппонент: «Локомотив» — клуб с большими кубковыми традициями. Но все же это футбол, «Енисей» за свою историю побеждал уже большие клубы: «Рубин», «Спартак». В отдельно взятом матче можно победить хоть «Барселону», «Рубин» это подтвердил. Нам все равно, с кем играть на Кубке, важно — выгрызать его зубами, клыками и чем только можно. Мы хотим победить, за нами пол России — Красноярский Край!», — сказал Ивахов «СЭ».

Начиная со стадии 1/8 финала победители пар определяются по результатам одного матча. Матчи пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.