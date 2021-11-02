Андрей Воронин: «Динамо» всегда ставит перед собой высокие задачи. К сожалению, не всегда добираемся до них»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин подвел итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Бело-голубые сыграют против «Нижнего Новгорода».
«Первую игру в чемпионате проиграли. Так что для нас это будет интересная встреча.
Мы будем играть дома, что очень важно. Надеюсь, что все сложится удачно для нас в этот раз. Довольно хороший соперник для нас.
«Динамо» всегда ставит перед собой высокие задачи. К сожалению, не всегда добираемся до них. Все хотят победить, все хотят дойти до финала.
В прошлом году прошли «Спартак», но попали на «Крылья». Ехали туда побеждать, но проиграли. Так что нельзя никого недооценивать», — сказал Воронин в эфире «Матч Премьер».
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