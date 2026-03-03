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3 марта, 23:28

Семак — о голе Соболева: «Саша вышел и использовал шанс, молодец»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный гол Александра Соболева в матче с «Балтикой» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;.Соболев выбил «Балтику» из Кубка — «Зенит» выжил на кошмарном калининградском газоне

«У нас два нападающих, которые конкурируют за место в стартовом составе. Поэтому сегодня Саша вышел и использовал тот шанс, который предоставился. У нас команда состоит не из 11, не из 10 полевых игроков, а из 20. И каждый должен выходить, делать свою работу для пользы команды. Саша сегодня вышел, молодец, забил и в целом сыграл достаточно активно. И его выход, как и других ребят, напрямую повлиял на забитый мяч, на результат матча», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

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Источник: ФК «Зенит»
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Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Балтика
ФК Зенит
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