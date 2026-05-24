«Спартак» — «Краснодар»: видеообзор суперфинала Кубка России

«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

В основное время команды обменялись голами — 1:1. У красно-белых отличился Пабло Солари. У «быков» забил Дуглас Аугусто.

В серии пенальти точнее были футболисты «Спартака» — 4:3. Вратарь Илья Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил два удара — от Хуана Боселли и Кевина Ленини.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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