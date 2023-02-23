Мостовой: «Дзюба был «двигателем» в команде — нагнетал, скидывал, принимал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о матче между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России (1:0).

«Конечно большое количество россиян в составах — это последствия того, что легионеры уехали. «Локомотив» избавился от немецких руководителей, там сейчас идет приличная перестройка команды. А в «Спартаке» много россиян в составе в связи с тем, что у кого-то были травмы, Промес готовился отдельно.

Первый тайм был полностью за «Спартаком» и команда повела в счете. Во второй тайме, когда ты ведешь, ты немного садишься назад. Плюс «Локомотив» сделал замены. Мне показался не совсем правильным их стартовый состав. Я думал, Дзюба выйдет на замену. Но он выше в основе и во втором тайме был одним из лучших. И моменты создавал, и нагнетал, и скидывал, и принимал. Был таким «двигателем» в команде. Мне показалось, что Глушенков мог выйти раньше, он бы принес пользу команде, Миранчук тоже», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Этот матч стал дебютным для нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива». Футболист подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.