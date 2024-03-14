Болельщики освистали Дзюбу после незабитого пенальти в матче «Локомотив» — «Балтика»

После незабитого пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (1:1) нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу освистали болельщики железнодорожников и скандировали кричалки содержащие ненормативную лексику.

«Локомотив» проиграл «Балтике» в серии пенальти со счетом 6:7.

Победу железнодорожникам мог принести Дзюба, но форвард не реализовал пенальти при счете 4:3. Калининградцы победили благодаря точному удару Диего Луны.