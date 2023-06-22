Митрофанов: «В настоящий момент в FONBET Кубке России не определен полный перечень команд»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал будут ли клубы из Крыма участвовать в FONBET Кубке России.

— Будут ли крымские клубы участвовать в Кубке?

— В настоящий момент клубы прошли аттестацию для участия в дивизионе Б соревнований, которые проводит ФНЛ. Что касается Кубка, то состав участников не определен. При наличии заявок которые поступят, мы определим состав участников. В настоящий момент в Кубке России не определен полный перечень команд.