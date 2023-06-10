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Сегодня, 04:32

Алдонин: «Я за то, чтобы все время финалы FONBET Кубка России проводились в «Лужниках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался за то, чтобы финалы FONBET Кубка России проходили исключительно в «Лужниках».

«Я за то, чтобы все время финалы проводились на стадионе в «Лужниках». Иначе зачем он тогда нужен? Сборная может колесить по разным городам, показывать себя стране и только ключевые матчи против самых принципиальных соперников играть в «Лужниках». А финал Кубка должен быть всегда на главной арене страны. Тем более, что она сейчас исключительно футбольная. Это раньше там проводились какие-то мероприятия еще по легкой атлетике, еще чему-то. А сейчас где играть финалы, если не здесь?» — цитирует KP.RU Алдонина.

Алдонин пять раз выигрывал Кубок России в составе ЦСКА.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aldonin-vse-finaly-kubka-rossii-dolzhny-prohodit-v-luzhnikah-inache-zachem-oni-nuzhny/
Евгений Алдонин
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