Алдонин о ничьей ЦСКА с «Уралом»: «Я подозревал, что будет очень сложный матч для армейцев. Таким он и получился»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» оценил игру армейцев в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала» (1:1).

«Я подозревал, что будет очень сложный матч для армейцев. Таким он и получился. Непростой график у команды. Совсем недавно приехали из Екатеринбурга. Плюс соперник, который хорошо тебя знает, практически изучил. Также довлеет отрицательная серия для «Урала». Она рано или поздно закончится. Армейцы в целом молодцы. Сыграли вничью. Но основная интрига в этой кубковой дуэли еще впереди», — сказал Алдонин «СЭ».

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.