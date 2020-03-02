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Алан Дзагоев — о матче со «Спартаком»: «Готов рвать и метать. Силенок бы еще хватало»

16:40
Алан Дзаоев. Фото ПФК ЦСКА
Алан Дзаоев. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка России против «Спартака». Встреча пройдет 4 марта и начнется в 19:30 мск.

— Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер, — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА. — Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/media/photo/pfk-cska-ural-11-1/33/

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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