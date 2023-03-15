РФС не планирует инициировать рассмотрение нарушения «Локомотивом» регламента в матче с «Акроном»

Как стало известно «СЭ», РФС не планирует инициировать в КДК рассмотрение нарушения «Локомотивом» регламента (участие дисквалифицированного полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова) в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, 7:6 — пенальти), так как это никак не повлияет на результат встречи.

При этом решение рассмотреть инцидент в КДК сделало бы победу «Акрона» не спортивной, а бумажной.

Баринов не должен был принимать участие в матче с тольяттинской командой, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

После поражения от «Акрона» в Пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» вылетел из турнира.