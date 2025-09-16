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16 сентября 2025, 08:45

«Акрон» — «Локомотив»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Акрон» и «Локомотив» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Локомотив» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«Локомотив» обыграл «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

В первой половине группового этапа «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2 и победил «Балтику» (2:0). «Акрон» выиграл оба матча: 1:1, 5:4 по пенальти с ЦСКА и 2:1 с «Балтикой».

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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