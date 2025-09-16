«Акрон» и «Локомотив» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В первой половине группового этапа «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2 и победил «Балтику» (2:0). «Акрон» выиграл оба матча: 1:1, 5:4 по пенальти с ЦСКА и 2:1 с «Балтикой».