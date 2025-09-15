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Кубок России: расписание матчей 4-го тура групп РПЛ

Опубликовано расписание 4-то тура группового турнира пути РПЛ Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото РФС

Матчи 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 16 по 18 сентября. Время начала игр — московское.

Расписание 4-го тура группового турнира пути РПЛ Кубка России

16 сентября, вторник

17 сентября, среда

18 сентября, четверг

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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