Кубок России: расписание матчей 4-го тура групп РПЛ
Опубликовано расписание 4-то тура группового турнира пути РПЛ Кубка России
Матчи 4-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 16 по 18 сентября. Время начала игр — московское.
Расписание 4-го тура группового турнира пути РПЛ Кубка России
16 сентября, вторник
- 16.30. «Оренбург» — «Рубин»
- 18.45. «Акрон» — «Локомотив»
- 20.45. «Пари НН» — «Динамо» Махачкала
17 сентября, среда
- 18.00. «Крылья Советов» — «Краснодар»
- 20.30. «Зенит» — «Ахмат»
- 20.30. «Сочи» — «Динамо»
18 сентября, четверг
- 18.30. ЦСКА — «Балтика»
- 20.45. «Спартак» — «Ростов»
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