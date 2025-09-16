«Оренбург» — «Рубин»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче группового этапа Кубка России

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

16 сентября 2025, 16:30. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Встреча команд в первой половине группового этапа завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. В других матчах оренбуржцы проиграли «Зениту» и победили «Ахмат», а казанцы уступили обоим соперникам.

30 августа «Оренбург» и «Рубин» провели матч в седьмом туре РПЛ, который завершился со счетом 2:2.