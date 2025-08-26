Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

26 августа 2025, 08:45

«Ахмат» — «Рубин»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ахмат» и «Рубин» сыграют в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.45 по московскому времени.

Матчи Кубка России.«Спартак» — «Пари НН», «Ахмат» — «Рубин». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Кубка России. Ключевые события игры «Ахмат» — «Рубин» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу грозненцев и казанцев будет показывать канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Рубин

Команды выступают в группе А. «Рубин» в двух матчах набрал три очка, победив «Оренбург» (2:0) и уступив «Зениту» (0:3). «Ахмат» не набрал ни одного очка, проиграв «Оренбургу (1:2) и «Зениту» (1:2).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Актеры, политики и богатейшие люди мира. Кто посетил первый матч сборной США на ЧМ-2026
CNN рассказал о нежелании Ирана объявлять о сделке на день рождения Трампа
ЧМ-2026: Германия разнесла Кюрасао, Адвокат плакал, 13 сборных дали отлуп главе УЕФА, самолет Уругвая не пустили в США
Как конфликт Anthropic и Пентагона может отразиться на сфере ИИ. Разбор
«Хотим седьмой матч». Барбашев и «Вегас» цепляются за последний шанс в финале Кубка Стэнли
Что произошло за ночь 15 июня. Главное
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости