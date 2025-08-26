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«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Матчи Кубка России.«Спартак» — «Пари НН», «Ахмат» — «Рубин». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. Ключевые события игры «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и нижегородцев покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Пари Нижний Новгород

Клубы выступают в группе С. На групповом этапе «Пари НН» уступил «Динамо» со счетом 0:1 и обыграл «Ростов» (1:0). «Спартак» также победил «Ростов» (2:0) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).

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Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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