«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. Ключевые события игры «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и нижегородцев покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Клубы выступают в группе С. На групповом этапе «Пари НН» уступил «Динамо» со счетом 0:1 и обыграл «Ростов» (1:0). «Спартак» также победил «Ростов» (2:0) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).