«Ахмат» по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» в Кубке России

«Ахмат» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России по пенальти обыграл «СКА-Хабаровск».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В конце второго тайма на гол Бернарда Бериши хабаровчане ответили мячом Адлана Кацаева (с пенальти).

В дополнительное время команды вновь обменялись голами. На 101-й минуте в свои ворота забил защитник грозненцев Зоран Нижич. На 111-й Магомед Митришев сравнял счет.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:2. «СКА-Хабаровск» не забил два 11-метровых — оба раза игроки попали в перекладину. «Ахмат» не реализовал один удар. Победным оказался пятый пенальти в исполнении Одисе Роши.

За выход в четвертьфинал грозненцы сыграют с «Лучом», который обыграл «Динамо» (1:0).

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный) — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 2:4

Голы: Бериша, 76 (0:1). Кацаев, 82 — с пенальти (1:1). Нижич, 101 — в свои ворота (2:1). Митришев, 111 (2:2).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Зайцев, Шляков, Суслов, Мищенко, Кацаев (Сато, 105), Никифоров (Эльмурзаев, 99), Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк, 61).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков (Иванов, 91), Роши, Швец, Исмаэл, Понсе (Митришев, 106), Михаляк (Бериша, 67).

Предупреждения: Уциев, 7. Гаджимурадов, 44.

Судьи: Фролов. Березнов (оба — Москва), Ковалев (Реутов).

25 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.