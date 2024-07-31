«Ахмат» — «Пари НН»: в ворота гостей не назначен пенальти

На 15-й минуте матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» судья Иван Абросимов неверно оценил действия нижегородца Данилы Ведерникова и не наказал его пенальти.

В том эпизоде футболист гостей нарушил правила в своей штрафной площади, ударив сзади по ноге бежавшего с мячом Арсена Адамова. За этот фол следовало назначить 11-метровый удар.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Кирилл Левников в действия Абросимова не вмешались.