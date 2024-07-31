Станкович не уверен, что Николсон в этом сезоне будет играть за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о том, в какой форме находится нападающий Шамар Николсон.

— Как скоро можем увидеть Шамара на поле?

— Понимаю, что вас интересуют многие. Он провел с командой только 4-5 тренировок. Не знаю, когда увидим его на поле и увидим ли, — сказал Станкович.

В прошлом сезоне 27-летний Николсон выступал на правах аренды за «Клермон». В составе французской команды ямаец провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Шамар вернулся в «Спартак» по окончании срока аренды.