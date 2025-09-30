«Ахмат» и «Оренбург» встретятся в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра на «Ахмат Арене» в Грозном начинается в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 сентября, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Кубка России. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Оренбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

«Ахмат» и «Оренбург» и выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Рубином». После 4 туров грозненцы занимают последнее место в таблице с 3 очками, оренбуржцы набрали 5 очков и идут вторыми. Первый матч соперников в группе состоялся 13 августа и завершился победой «Оренбурга» — 2:1.