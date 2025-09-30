Футбол
30 сентября, 08:00

«Рубин» — «Зенит»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Рубин» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча казанцев и петербуржцев. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Зенит» можно также отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Прямую трансляцию игры покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с федеральным телеэфиром.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Зенит

В первой половине группового этапа Кубка России «Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:0. Во 2-м туре чемпионата России соперники сыграли вничью (2:2).

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: «Динамо» Махачкала — «Ростов» и другие матчи
«Балтика» — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
