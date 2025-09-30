«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче группового этапа Кубка России

«Рубин» и «Зенит» встретятся в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча казанцев и петербуржцев. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Зенит» можно также отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Прямую трансляцию игры покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с федеральным телеэфиром.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

В первой половине группового этапа Кубка России «Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:0. Во 2-м туре чемпионата России соперники сыграли вничью (2:2).