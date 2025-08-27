«Сочи» — «Краснодар»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Сочи» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Ответный матч состоится 23 октября в Краснодаре.