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Агент Карраскаля об отсутствии игрока в заявке ЦСКА на матч с «Торпедо»: «Ничего важного. Внутренние дела»

Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал, почему игрока нет в заявке на матч Кубка России против «Торпедо».

«Ничего важного, не могу об этом сказать, это внутренние дела», — сказал Родригес «СЭ».

Ранее ситуацию с отсутствием Карраскаля в заявке прокомментировал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 мячей и сделал 3 голевых передачи в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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