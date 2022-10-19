Агент Карраскаля об отсутствии игрока в заявке ЦСКА на матч с «Торпедо»: «Ничего важного. Внутренние дела»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал, почему игрока нет в заявке на матч Кубка России против «Торпедо».

«Ничего важного, не могу об этом сказать, это внутренние дела», — сказал Родригес «СЭ».

Ранее ситуацию с отсутствием Карраскаля в заявке прокомментировал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 мячей и сделал 3 голевых передачи в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах.