Абаскаль: «Зобнин взял слово в раздевалке. У меня были мурашки по коже!»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» прокомментировал возможную отставку.

— Сегодня казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?

— Я здесь почти два года, — сказал Абаскаль. — И сегодня в раздевалке Роман Зобнин взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова. Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.