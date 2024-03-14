Мостовой — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Матч никакой разницы не играл»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Оренбургом» (3:1).

«Матч этот никакой разницы не играл, так ни та не другая команда, не вылетает из Кубка просто у «Спартака» было больше мотивации исходя из того, что они проиграли последнюю игру. Красно-белые должны были выиграть, они и выиграли. Я думал они просто 2:0 победят. Так как если ты попадешь в Путь регионов, просто какой-нибудь «СКА-Хабаровск» обыграешь и дальше пройдешь. Поэтому большого значения игре не придавал», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.