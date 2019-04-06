Виктор Гончаренко: "Мне было понятно, как будет играть "Спартак"

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России. Он подчеркнул, что во втором тайме его команда смогла взвинтить темп и забить два гола, и отметил, что ему было понятно, как сыграет соперник.

– Думаю, что мы все ждали с нетерпением эту игру. Высокий ажиотаж, великолепный стадион. Отличная игра со стороны обеих команд. Держала в напряжении. Все могло качнутся в одну или в другу сторону. Мы находили в себе силы подняться и проводить атаки. Во втором тайме мы смогли взвинтить темп и забить два гола, - сказал Гончаренко.

– Что можете сказать об игре "Спартака"? Какие у него козыри?

– Для меня как для тренера все четко и понятно, как "Спартак" будет играть. Важно, что они знают, что делать, когда теряют мяч. Мы четко понимали, как нужно обороняться против "Спартака". Что касается атаки, то нужно было воспользоваться слабостями.

– Но были же два выхода один на один.

– Нужно понимать, что "Спартак" – команда самого высокого уровня, тоже играет в Лиге чемпионов. Было понятно, что было жарко и у наших ворот, и у ворот "Спартака". Потому что обе команды играли на победу, а не старались сидеть.

– Что сказали команде в перерыве?

– Повторил то, что было сказано до игры. Мы должны были быстро вернуть мяч после потери. И не должны были глубоко садиться в оборону. То есть уметь сохранит мяч под давлением и быстро выйти в атаку. (Александр Рогулев)

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