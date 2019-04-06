Олег Кононов: "Будем бороться за чемпионство до конца"

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России и шансы на борьбу за первое место в премьер-лиге.

– Команда способна бороться за чемпионство?

– Посмотрим. Мы будем бороться до конца.

– "Спартак" закрылся после сборов. Планируете проводить открытые тренировки, пресс-конференции?

– Для начала, это вопрос не ко мне. Мы работаем, нам разговаривать много не стоит. Нам нужно показывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы. Мы это видим и слышим.

– Как вам игра Глушакова?

– Не буду комментировать игру футболистов. Мы проиграли дерби. Раз мы проиграли, значит…. Тут многоточие. (Александр Рогулев)

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