«Зенит» избавился от Изидора: «Сандерленд» выкупил. Сейчас он сражается за выход в АПЛ
«Зенит» объявил об уходе Вильсона Изидора в «Сандерленд». Английский клуб арендовал 24-летнего форварда в конце августа, а теперь решил выкупить права на него.
«Сине-бело-голубые и английский футбольный клуб достигли соглашения о полноценном переходе нападающего в команду из чемпионшипа. «Зенит» благодарит Вильсона Изидора и желает успехов на футбольном поле!» — указано в сообщении петербургской команды.
Сколько «Зенит» заработает с продажи
Французский нападающий за тот год, что провел в Питере после перехода из «Локомотива», совсем не впечатлил. Забил лишь четыре гола в 26 матчах, так и не завоевав место в старте. Поэтому в минувшее летнее трансферное окно «Зенит» освободил легионерский слот, избавившись от Вильсона. И это решение мало кого удивило.
Сине-бело-голубые отпустили его в «Сандерленд», и там он меньше чем за полгода успел проявить себя с лучшей стороны. Так что решение о полноценном выкупе контракта было ожидаемым.
По данным Transfermarkt, за аренду «черные коты» заплатили 750 тысяч евро, а за полноценный переход — 6 миллионов. Контракт подписан до лета 2028 года.
И вряд ли в Петербурге сильно переживают по поводу ухода Вильсона, ведь сине-бело-голубые продали его на выгодных условиях.
Как у Изидора дела в Англии
«Сандерленд» сейчас борется за возвращение в АПЛ. После 29 туров чемпионшипа команда занимает четвертое место в таблице, набрав 55 очков. Отставание от первой строчки, на которой находится «Лидс», — пять баллов.
В новом для себя клубе Вильсон в первых матчах выходил на замену, пытаясь как можно быстрее адаптироваться к новой лиге. А затем пошли результативные действия. В выездной игре 7-го тура Изидор впервые пробился в основу, появившись на позиции центрального нападающего (на которой у него мало что получалось в «Зените»). «Сандерленд» уступал в счете, но во втором тайме француз забил, а затем бурно отпраздновал гол перед фанатским сектором.
В следующем туре улыбчивый Вильсон снова вышел на поле с первых минут и отличился. Его команда обыграла «Дерби Каунти», а он стал автором второго мяча: классно сыграл на опережение и пробил точно из-за пределов вратарской. Затем провел еще четыре встречи, в которых дважды поразил ворота соперников.
Были и неудачи. Например, в игре против «Бернли» 17 января бывший зенитовец дважды не реализовал пенальти в концовке: первый 11-метровый Изидор смазал на 86-й минуте, второй — на 97-й. Тем не менее прямо сейчас он является лучшим снайпером «Сандерленда» с девятью мячами и входит в топ-15 бомбардиров чемпионшипа. Видно, что ему очень нравится на Туманном Альбионе. А особенно комфортно Вильсону работается с главным тренером Режисом Ле Бри. Именно он был инициатором приглашения нападающего в Англию, так как отлично знает его по академии «Ренна».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3