Николич перестраивает ЦСКА на новую схему. Игру с «Ростовом» украсил шикарный гол Мусаева
Летом у Марко Николича банально не было времени для полноценной тактической перестройки, а сейчас ЦСКА переучивается на более типичную для сербского специалиста схему с четверкой защитников. Сочетания, понятно, местами еще экспериментальные. Так, в паре с Дивеевым в центре обороны уже не в первый раз действовал привлеченный из молодежной команды 19-летний Абдулкадыров (он травмировался незадолго до перерыва). А Мойзес наконец получил возможность вернуться к привычной роли левого латераля.
Но тут все очевидно и по профильным позициям. Куда интереснее было посмотреть, как Николич будет выстраивать остальные линии. Использует классно работавший в «Локомотиве» «ромб», или будет пробовать иные варианты, отталкиваясь от индивидуальных характеристик имеющихся в распоряжении исполнителей. Истина оказалась где-то посредине. Да, Зделар — классический опорник, только он ситуативно менялся позициями не только с Пьяничем, но и с Обляковым, которые периодически опускались ближе к защитникам для розыгрыша мяча.
Впрочем, точно так же они поддерживали атаку, поднимаясь выше. Менялась в зависимости от развития атак и роль Файзуллаева. Узбекский полузащитник был и атакующим хавбеком, который по привычке иногда уходил в зону левого инсайда (как третий форвард в компании Койта и Гуарирапы). И одной из двух «восьмерок», когда нужно было отработать в обороне вместо задержавшегося впереди Пьянича. В общем, близко к «ромбу», но с нюансами. А так как сборы в разгаре, довести дело до ума время будет. Главное — заданный вектор понятен.
«Ростов» на фоне ЦСКА был в хорошем смысле предсказуемее. Привычная схема с почти идеальным подбором игроков. Неожиданных фамилий в старте оказалось две. В меньшей степени это касалось Одоевского, который заменил в воротах приболевшего Ятимова. А полноценный сюрприз — выход с первых минут 17-летнего защитника молодежки Радченко, который к тому же играл на непривычном для себя фланге. В перерыве юношу сменил Поярков, проведший первую половину сезона в аренде с Хабаровске. И как раз он довольно неплохо пробил с дальней дистанции в непосредственной близости от угла ворот.
Акцент на данном эпизоде — совсем не свидетельство остроты момента. Напротив, зрелищности игре катастрофически не хватало. Даже неудобно сравнивать пятничный матч с игрой открытия турнира, когда огня дали «Спартак» с «Краснодаром». Как армейцам, так и ростовчанам не хватало скорости, поэтому оборонительные линии успевали перестроиться и перекрыть почти все варианты развития атак.
Чуть поживее стало во второй половине, которую ЦСКА начал вторым вариантом состава. В нем появился получивший капитанскую повязку Мухин. Полузащитник, который ярко заявил о себе в «Локомотиве» Николича, еще не сыграл в этом сезоне ни минуты. Возможно, он сможет перезапустить карьеру с тренером, который не просто знает его возможности, но и как их наилучшим образом использовать. А это — те самые внутренние резервы в условиях, когда запрет на трансферы с ЦСКА снят, только заметных новичков все еще нет.
«Ростов» же начал цикл замен по истечению часа игры, и как раз на этом отрезке дело дошло до первого за вечер полноценного голевого момента. Одоевский выручил как после прострела прорвавшегося в штрафную Глебова, так при добивании Жемалетдинова. А в итоге ЦСКА все же забил после классного паса Кисляка в свободную зону к линии штрафной. Остальное было делом техники Мусаева. Хотя, правильнее использовать слово «творчество». Одним финтом форвард убрал с дороги защитника. Вторым — перехитрил голкипера и поразил пустые ворота.
Если кто и заслужил в этот вечер гол, то именно активно включившийся в игру Мусаев. ЦСКА, вслед за «Спартаком» открыл турнир победой и лидирует в своей группе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3