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Николич перестраивает ЦСКА на новую схему. Игру с «Ростовом» украсил шикарный гол Мусаева

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Тамерлан Мусаев, Максим Мухин и Виллиан Роша.
Фото ПФК ЦСКА
Во втором матче Winline Зимнего кубка РПЛ все решил единственный гол.
Товарищеские матчи. Клубы. .
31 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
1:0
Ростов

Летом у Марко Николича банально не было времени для полноценной тактической перестройки, а сейчас ЦСКА переучивается на более типичную для сербского специалиста схему с четверкой защитников. Сочетания, понятно, местами еще экспериментальные. Так, в паре с Дивеевым в центре обороны уже не в первый раз действовал привлеченный из молодежной команды 19-летний Абдулкадыров (он травмировался незадолго до перерыва). А Мойзес наконец получил возможность вернуться к привычной роли левого латераля.

Но тут все очевидно и по профильным позициям. Куда интереснее было посмотреть, как Николич будет выстраивать остальные линии. Использует классно работавший в «Локомотиве» «ромб», или будет пробовать иные варианты, отталкиваясь от индивидуальных характеристик имеющихся в распоряжении исполнителей. Истина оказалась где-то посредине. Да, Зделар — классический опорник, только он ситуативно менялся позициями не только с Пьяничем, но и с Обляковым, которые периодически опускались ближе к защитникам для розыгрыша мяча.

Впрочем, точно так же они поддерживали атаку, поднимаясь выше. Менялась в зависимости от развития атак и роль Файзуллаева. Узбекский полузащитник был и атакующим хавбеком, который по привычке иногда уходил в зону левого инсайда (как третий форвард в компании Койта и Гуарирапы). И одной из двух «восьмерок», когда нужно было отработать в обороне вместо задержавшегося впереди Пьянича. В общем, близко к «ромбу», но с нюансами. А так как сборы в разгаре, довести дело до ума время будет. Главное — заданный вектор понятен.

«Ростов» на фоне ЦСКА был в хорошем смысле предсказуемее. Привычная схема с почти идеальным подбором игроков. Неожиданных фамилий в старте оказалось две. В меньшей степени это касалось Одоевского, который заменил в воротах приболевшего Ятимова. А полноценный сюрприз — выход с первых минут 17-летнего защитника молодежки Радченко, который к тому же играл на непривычном для себя фланге. В перерыве юношу сменил Поярков, проведший первую половину сезона в аренде с Хабаровске. И как раз он довольно неплохо пробил с дальней дистанции в непосредственной близости от угла ворот.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo; (3:2) с&nbsp;Эсекьелем Барко и&nbsp;Манфредом Угальде. 30&nbsp;января. «Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг

Акцент на данном эпизоде — совсем не свидетельство остроты момента. Напротив, зрелищности игре катастрофически не хватало. Даже неудобно сравнивать пятничный матч с игрой открытия турнира, когда огня дали «Спартак» с «Краснодаром». Как армейцам, так и ростовчанам не хватало скорости, поэтому оборонительные линии успевали перестроиться и перекрыть почти все варианты развития атак.

Чуть поживее стало во второй половине, которую ЦСКА начал вторым вариантом состава. В нем появился получивший капитанскую повязку Мухин. Полузащитник, который ярко заявил о себе в «Локомотиве» Николича, еще не сыграл в этом сезоне ни минуты. Возможно, он сможет перезапустить карьеру с тренером, который не просто знает его возможности, но и как их наилучшим образом использовать. А это — те самые внутренние резервы в условиях, когда запрет на трансферы с ЦСКА снят, только заметных новичков все еще нет.

«Ростов» же начал цикл замен по истечению часа игры, и как раз на этом отрезке дело дошло до первого за вечер полноценного голевого момента. Одоевский выручил как после прострела прорвавшегося в штрафную Глебова, так при добивании Жемалетдинова. А в итоге ЦСКА все же забил после классного паса Кисляка в свободную зону к линии штрафной. Остальное было делом техники Мусаева. Хотя, правильнее использовать слово «творчество». Одним финтом форвард убрал с дороги защитника. Вторым — перехитрил голкипера и поразил пустые ворота.

Если кто и заслужил в этот вечер гол, то именно активно включившийся в игру Мусаев. ЦСКА, вслед за «Спартаком» открыл турнир победой и лидирует в своей группе.

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
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