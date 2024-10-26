Изидор божит в Англии: экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил 4 гола в 6 матчах и празднует в стиле Анри
В минувшее летнее трансферное окно «Зенит» освободил легионерский слот, избавившись от Вильсона Изидора. И это решение мало кого удивило. Французский нападающий за тот год, что провел в Петербурге после перехода из «Локомотива», совсем не впечатлил. Забил лишь четыре мяча в 26 матчах, так и не завоевав место в основе. Сине-бело-голубые отпустили 24-летнего игрока в аренду в «Сандерленд», и там он пока чувствует себя прекрасно.
Как у него дела в Англии
Новый клуб Изидора сейчас борется за возвращение в АПЛ. После 12 туров чемпионшипа «Сандерленд» занимает первое место, набрав 28 очков. Ближайшие преследователи — «Бернли» и «Лидс» — отстают на пять баллов.
В первых трех встречах за «черных котов» Вильсон выходил на замену, проводя на поле по 10-20 минут. Ему нужно было адаптироваться к новой лиге, которая едва ли уступает уровню РПЛ.
А дальше его прорвало. В выездной игре 7-го тура Изидор впервые пробился в основной состав, появившись на позиции центрального нападающего (на которой у него мало что получалось в «Зените»). «Сандерленд» уступал в счете, но во втором тайме француз забил дебютный гол, а затем бурно отпраздновал его перед фанатским сектором.
В следующем туре Изидор снова вышел на поле с первых минут и отличился. Его команда обыграла «Дерби Каунти», а он стал автором второго мяча: здорово сыграл на опережение и пробил точно из-за пределов вратарской.
Затем Вильсон провел еще четыре встречи, в которых дважды поразил ворота соперников. В субботу, 26 октября, он забил с лета «Оксфорду» и отпраздновал успех в стиле легендарного французского форварда Тьерри Анри.
Бомбардир
Прямо сейчас Изидор — лучший снайпер «Сандерленда» наряду с 21-летним Ромейном Мандлом (по четыре гола) и входит в топ-15 бомбардиров чемпионшипа.
Во многом успех экс-нападающего «Зенита» состоялся благодаря главному тренеру команды Режису Ле Брису. Именно он был инициатором трансфера француза. Дело в том, что Вильсон — уроженец Ренна и воспитанник футбольной школы местного клуба. Ле Брис же выступал за «Ренн» на позиции защитника, а с 2004 по 2012 годы работал тренером в его академии.
48-летний специалист хотел забрать под свое крыло Изидора еще в сезоне-2023/24, когда возглавлял «Лорьян», но тогда не удалось договориться.
«Вильсон — универсальный нападающий, способный играть на разных позициях в атаке. Нам будут полезны его качества. Я родом из того же региона Франции, что и он, поэтому мы знаем друг друга», — говорил тренер в интервью пресс-службе «Сандерленда» после перехода Вильсона.
В АПЛ вместо «Зенита»?
Две лучшие команды по итогам сезона в чемпионшипе напрямую выйдут в высший английский дивизион. Еще четверо поспорят в плей-офф за оставшуюся путевку. И пока все идет к тому, что одну из них получит «Сандерленд». Так что мы вполне можем увидеть Изидора на полях АПЛ в следующем сезоне.
Во всяком случае в «Зенит» француз точно не вернется. В договоре аренды прописан пункт об обязательном выкупе футболиста. Но вряд ли в Петербурге сильно переживают по этому поводу, ведь невская команда отпустила Вильсона на выгодных для себя условиях.
По данным Transfermarkt, за аренду «Сандерленд» заплатил 750 тысяч евро, а еще 250 тысяч прописаны в качестве бонусов. Англичане должны выкупить Изидора за 5-6 миллионов евро. Сам «Зенит» приобрел француза у «Локомотива» за 5,35 миллиона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
3
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
4
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
5
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
6
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
7
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
8
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
11
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
13
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
14
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|1 : 3
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|4 : 3
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|2 : 2
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1