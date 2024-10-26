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Изидор божит в Англии: экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил 4 гола в 6 матчах и празднует в стиле Анри

Экс-форвард «Зенита» Изидор забил 4 гола в 6 матчах за «Сандерленд»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор (слева) в матче чемпионшипа против «Оксфорд Юнайтед» (2:0).
Фото Global Look Press
Кажется, француз нашел свою команду.

В минувшее летнее трансферное окно «Зенит» освободил легионерский слот, избавившись от Вильсона Изидора. И это решение мало кого удивило. Французский нападающий за тот год, что провел в Петербурге после перехода из «Локомотива», совсем не впечатлил. Забил лишь четыре мяча в 26 матчах, так и не завоевав место в основе. Сине-бело-голубые отпустили 24-летнего игрока в аренду в «Сандерленд», и там он пока чувствует себя прекрасно.

Вильсон Изидор. Изидор уезжает в Англию и будет играть с братом Беллингема. «Зенит» освобождает место под Соболева?

Как у него дела в Англии

Новый клуб Изидора сейчас борется за возвращение в АПЛ. После 12 туров чемпионшипа «Сандерленд» занимает первое место, набрав 28 очков. Ближайшие преследователи — «Бернли» и «Лидс» — отстают на пять баллов.

В первых трех встречах за «черных котов» Вильсон выходил на замену, проводя на поле по 10-20 минут. Ему нужно было адаптироваться к новой лиге, которая едва ли уступает уровню РПЛ.

А дальше его прорвало. В выездной игре 7-го тура Изидор впервые пробился в основной состав, появившись на позиции центрального нападающего (на которой у него мало что получалось в «Зените»). «Сандерленд» уступал в счете, но во втором тайме француз забил дебютный гол, а затем бурно отпраздновал его перед фанатским сектором.

В следующем туре Изидор снова вышел на поле с первых минут и отличился. Его команда обыграла «Дерби Каунти», а он стал автором второго мяча: здорово сыграл на опережение и пробил точно из-за пределов вратарской.

Затем Вильсон провел еще четыре встречи, в которых дважды поразил ворота соперников. В субботу, 26 октября, он забил с лета «Оксфорду» и отпраздновал успех в стиле легендарного французского форварда Тьерри Анри.

Бомбардир

Прямо сейчас Изидор — лучший снайпер «Сандерленда» наряду с 21-летним Ромейном Мандлом (по четыре гола) и входит в топ-15 бомбардиров чемпионшипа.

Во многом успех экс-нападающего «Зенита» состоялся благодаря главному тренеру команды Режису Ле Брису. Именно он был инициатором трансфера француза. Дело в том, что Вильсон — уроженец Ренна и воспитанник футбольной школы местного клуба. Ле Брис же выступал за «Ренн» на позиции защитника, а с 2004 по 2012 годы работал тренером в его академии.

48-летний специалист хотел забрать под свое крыло Изидора еще в сезоне-2023/24, когда возглавлял «Лорьян», но тогда не удалось договориться.

«Вильсон — универсальный нападающий, способный играть на разных позициях в атаке. Нам будут полезны его качества. Я родом из того же региона Франции, что и он, поэтому мы знаем друг друга», — говорил тренер в интервью пресс-службе «Сандерленда» после перехода Вильсона.

В АПЛ вместо «Зенита»?

Две лучшие команды по итогам сезона в чемпионшипе напрямую выйдут в высший английский дивизион. Еще четверо поспорят в плей-офф за оставшуюся путевку. И пока все идет к тому, что одну из них получит «Сандерленд». Так что мы вполне можем увидеть Изидора на полях АПЛ в следующем сезоне.

Во всяком случае в «Зенит» француз точно не вернется. В договоре аренды прописан пункт об обязательном выкупе футболиста. Но вряд ли в Петербурге сильно переживают по этому поводу, ведь невская команда отпустила Вильсона на выгодных для себя условиях.

По данным Transfermarkt, за аренду «Сандерленд» заплатил 750 тысяч евро, а еще 250 тысяч прописаны в качестве бонусов. Англичане должны выкупить Изидора за 5-6 миллионов евро. Сам «Зенит» приобрел француза у «Локомотива» за 5,35 миллиона.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
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 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
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 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
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 Челси 8 4 2 2 17-10 14
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9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
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11
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
12
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