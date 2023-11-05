«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассуждает о команде Михаила Галактионова перед дерби со «Спартаком».

Почему в опорной зоне играет Митай?

— Крупная победа над «Рубином» (3:0) в FONBET Кубке России даст «Локомотиву» некое психологическое преимущество в дерби со «Спартаком»?

— Нет, не думаю. Все-таки встреча с казанцами была, можно сказать, тренировочная. Со спортивной точки зрения игра не имела никакого значения. Ну прошел матч и прошел, выпустили ребят, которые нечасто выходят в стартовом составе в РПЛ. Вот и все.

— Не считаете, что в последних двух матчах чемпионата страны — с «Динамо» (0:0) и «Ростовом» (0:1) — «Локомотив» наиграл на большее?

— Да как сказать... Наверное, в дерби «Локо» был поближе к победе, но подвела реализация. А вот поражение от дончан по делу. «Ростов» был сильнее. «Локо» в последнем туре вообще не показал той интересной игры, которая временами у него просматривается.

— Согласны с Михаилом Галактионовым, который после матча с подопечными Валерия Карпина заметил, что игра его команды без мяча вызывает большие вопросы?

— Это тоже бросилось в глаза. Но мне больше непонятны некоторые решения по составу.

— Какие?

— Не знаю, почему Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «СЭ») использует на месте крайних нападающих крайних защитников — Тикнизяна и Самошникова, а в опорной зоне вместо профильных центральных хавбеков — крайнего защитника? Неужели настолько плохо выглядят Марадишвили, Куликов, Щетинин, что тренер выпускает с первых минут Митая?

— А Митай разве вас не убедил? После дерби с бело-голубыми у него была довольно хорошая пресса.

— Он, конечно, не провалился. Но мне в середине поля хочется видеть больше созидания. А тут получается, что Миранчук начинает матчи на лавке. В стартовом составе, как правило, выходят игроки, больше заточенные на отбор, на разрушение. Отсюда и возникают некоторые проблемы с развитием атак.

— Как вам Баринов? Правы ли те, кто считает, что после тяжелой травмы Дмитрий так и не вернулся на свой прежний уровень?

— Конечно, жду от Димы большего. Все мы знаем его потенциал. Да, Баринов никогда не опустится ниже определенного уровня, вопросов по его самоотдаче тоже нет и никогда не будет. Но все-таки мы понимаем, что Баринов способен играть увереннее и продуктивнее.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нужен ли Пиняев «Зениту», а Тикнизян — «Лацио»?

— Кто сыграет на позиции «десятки» против красно-белых?

— Думаю, матч начнет Глушенков, а Миранчук уже выйдет по ходу дерби.

— От Пиняева в этом сезоне ждали большего? Не перехвалили мы его в прошлом году?

— О нем в принципе изначально говорили, возможно, в слишком коплиментарном тоне. Когда он переходил в «Локо», многие рассматривали его системообразующим игроком, который будет давать результат здесь и сейчас.

— Но этого не случилось.

— Сергей, безусловно, одаренный, талантливый парень, но еще молодой. В таком возрасте сложно стать лидером команды и в тяжелейших матчах делать разницу.

— То есть все объективно?

— Это и возраст, и конкуренция. Вокруг него есть партнеры, которые уже брали титулы, что-то выигрывали в своей карьере. Сергею, надо признать, пока не хватает конкретики. Да, мы видим, хорошие рывки, открывания, но сейчас статистика Пиняева в этом сезоне оставляет желать лучшего (в 13 матчах РПЛ 19-летний атакующий полузащитник забил один гол и отдал три результативные передачи. — Прим. «СЭ»)

— На днях Андрей Аршавин сказал, что он хотел бы, чтобы Пиняев оказался в «Зените». Допускаете, что в обозримом будущем мы увидим его в форме питерцев?

— Если «Зенит» чего-то хочет на нашем трансферном рынке, он этого, как правило, добивается (улыбается). Тут, как говорится, возможно все.

— А нужен ли Пиняев «Зениту»?

— Мое мнение — нет, не нужен.

— Почему?

— Есть немало примеров, когда российские ребята были на ведущих позициях в своих клубах, но после перехода в «Зенит», к сожалению, становились игроками ротации. Сергей Богданыч (Семак. — Прим. «СЭ») делает ставку на латиноамериканцев. Такой у него подход. А российские исполнители у него, как правило, на подхвате, либо их выпускают в матчах Кубка, чтобы те же бразильцы отдохнули.

— Вы сейчас имеете в виду прежде всего Александра Коваленко?

— Конечно. За парня очень обидно. Он провел потрясающий сезон в «Крыльях», а что теперь? Да, какое-то время он получает, но, уверен, Александр заслуживает большего даже с учетом той обоймы полузащитников, которой располагает Семак.

— Слева в атаке против «Спартака» выйдет Тикнизян?

— Склоняюсь именно к этому варианту. Галактионову очень понравилась конструкция, при которой крайние защитники действуют в нападении. Кто выйдет справа? Мне кажется, Пиняев.

— Верите в то, что «Лацио» положил глаз на футболиста сборной Армении?

— Наверное, скауты приезжали на матч сборной Армении, чтобы ознакомиться с возможностями Тикнизяна, увидеть его игру вживую. Вот это вполне возможно. А в реальный трансфер я на данный момент не верю.

— Почему?

— Все-таки Тикнизян прежде всего профильный игрок обороны с хорошими атакующими качествами. Но если рассматривать его именно как защитника (а для итальянцев очень важны оборонительные функции футболиста), то ему еще, конечно, есть над чем работать. Поэтому сейчас не приходится говорить о возможном переходе Наира в такой клуб, как «Лацио».

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюбозависимость

— Скептики считали, что Дзюба расслабится после продления контракта с железнодорожниками. Артем доказывает, что его рано списывать со счетов?

— В силу возраста ему уже тяжеловато проводить все 90 минут на высоком уровне. Организм не обманешь, он дает о себе знать. При этом, когда Дзюба находится на поле, он никогда не отбывает номер. Это неоспоримый факт. Кроме того, Артем играет колоссальную роль в раздевалке.

— Значит, к Дзюбе претензий нет?

— Думаю, что Михаилу Михайловичу следовало бы чуть раньше его менять, освежать атакующую линию и выпускать Сулейманова. Тогда, считаю, увидим более результативную игру москвичей. Сейчас получается, что Дзюба устает в концовке, у него нет сил передвигаться. Но Галактионов в него верит до последнего, держит на поле. Сулейманов получает мало игрового времени, ему сложно себя проявить.

— Можно ли говорить о дзюбозависимости «Локо»? Ведь когда Артема нет на поле, складывается ощущение, что игроки не до конца понимают, как им атаковать без забросов на габаритного форварда?

— Да, с вами можно согласиться. Партнеры все время ищут на поле Дзюбу и стараются играть через него. От этого страдает вариативность в атаке. Не только я, но и все болельщики «Локомотива» хотели бы разнообразия в нападении. Все-таки в «Локо» есть интересные ребята, которых можно встраивать в рисунок игры, больше действовать флангами. Но пока все заточено под Артема.