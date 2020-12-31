«Извинился перед Карасевым. На улице так себя не повел бы — мне могли бы дать в глаз». Третья часть истории тренера Владимира Федотова

В заключительной части рассказа о судьбе главного тренера «Сочи» — переезд из Оренбурга на юг России, работа с Кокориным и скандальные 10:1 в матче с юношами «Ростова», рывок за год с последнего места в РПЛ на четвертое, две дисквалификации за споры с судьями и извинение перед арбитром Сергеем Карасевым, домашняя беспроигрышная суперсерия «Сочи» и стремление когда-нибудь оказаться на месте Станислава Черчесова.

Сутормин и Деспотович

Всегда интересно понять технологию успеха обычной по составу команды, соотношение тактики, индивидуальной работы, роли коллектива. Кто обо всем этом применительно к «Оренбургу» может сказать лучше его многолетнего капитана?

Дмитрий Андреев:

— Одно из самых сильных качеств Валентиныча — развитие игроков. У него же даже в сезон седьмого места не добавились какие-то суперзвезды. Сомневаюсь, что до того года кто-то знал Сутормина, который пришел из Астрахани, да и Деспотовича тоже. Суть в том, что Федотов видит у людей сильные стороны, встраивает их в игровую модель. Умеет расставлять акценты и играть на этих сильных сторонах. Он очень понятно это доносил и из того, что у него было в руках, выжимал максимум. Это важное для тренера качество, и в «Сочи» он сейчас показывает то же самое.

Не могу сказать, что у нас были какие-то революционные схемы, ноу-хау. Некоторым ребятам было по 30 с лишним лет, и сильно переделать их было сложно. Но, повторяю, он видел сильные стороны футболистов и понимал, как через них можно добиться результата.

— Теории у Федотова было много?

— Не сказал бы, что часами жестко за ней сидели. У него аналитик был, Шевелев, который все четко и понятно излагал. Мы его просили, чтобы сильно не растягивал (смеется). И все было коротко и ясно.

— Сейчас все уважают Деспота, видят, как он в «Рубине» в одну калитку убирает Ивана Игнатьева, и говорят, как же ошибся ЦСКА, предпочтя не его, а Гайча. Приходил он другим?

— Он до этого играл в «Кайрате» и «Астане». По качествам было видно, что хороший футболист. К нам пришел перед закрытием летнего трансферного окна, и ему понадобилось время на адаптацию. Президент клуба сильно переживал, что он не забивает. Но Валентиныч нацеливал всех нас на определенные вещи, и на следующий год, поняв их, Деспот начал забивать и раскрылся в полной мере. Работа Федотова повлияла на него с хорошей стороны.

Что касается коллектива, то в него Валентиныч лезть не стал. Потому что, уже поработав при Евдокимове, понимал: он здоровый, слаженный, там все органично. Новым ребятам легко было войти в него, химия у нас была очень хорошая. Федотову не было нужды волноваться, есть ли группировки. Он мог спокойно заниматься футболом.

При этом, когда надо, через меня как капитана до ребят доносил. Есть молодые футболисты, есть легионеры, есть сложные по характеру люди. Сначала он вызовет игрока сам, поговорит. Видит — не работает. Тогда уже мне говорит: «Поговорите там с ним внутри».

Спрашиваю Федотова:

— Можете рассказать на примере Сутормина, как вы «прокачиваете» игроков?

— Прежде всего — индивидуальной работой. Мы склоняемся к тому, что она дает больше всего. Если игроки находятся в группе, то боятся сказать, что какие-то простые вещи им непонятны. Мы-то, тренеры, занимаемся этим круглосуточно, нам очевиднен каждый эпизод, мы его по 20-30 раз просматриваем. А футболисты порой просто кивают головами, даже не понимая, о чем речь. И только в личной беседе становится ясно, уловил человек суть или нет.

Говорили и с Алексеем. Он оказался парнем восприимчивым. Мне забавно сейчас читать в прессе такие высказывания о том времени: «Неожиданно он оказался правым защитником». Ничего неожиданного в этом не было. Искали внутренние резервы, того, кто по своим качествам смог бы в нашей схеме с тремя центральными сыграть правого латераля. И Сутормин в этой роли обрел себя, даже практически до сборной дорос.

— Ваш товарищ Ромащенко что-то вам по этому поводу говорил?

— Мирослав — адекватный человек, с ним всегда приятно и полезно побеседовать. По Сутормину в сборной предпосылки были. Тренеры интересовались: как, что, почему. Удочки забрасывали. А все потому, что на позиции латераля Алексей по отборам и перехватам был вторым в РПЛ. У него отличное здоровье, его хватало на челночную работу от штрафной до штрафной. Но потом поправился Андрей Малых, и тогда мы перевели Сутормина на его привычную позицию инсайда. Функционал там другой, много игры спиной к воротам, под давлением. Поначалу он растерялся. Парни смеялись: «Лех, здесь тебе снова придется завоевывать вызов в сборную с нуля».

Я вот посмотрел первые матчи Сутормина за «Зенит» на позиции правого защитника и не узнавал Лешу по сумме движений. Как бы ты активно ни тренировался, игра предъявляет другие требования. Но через игровую практику он быстро стал другим, и три его голевые передачи не случайны. Дорастет ли он все-таки до сборной? Будет игроком основы «Зенита» — со временем и туда попадет. Сядет на лавку — без шансов. Мы с ним в контакте.

Летом 2019-го случится знаменитый детектив с переходом Сутормина сначала в «Рубин», а затем вдруг — за официальные 50 тысяч рублей — в «Зенит». Но какая Федотову разница, куда и при каких обстоятельствах игрок перешел? Для него главное, что он уже не был в «Оренбурге». И более-менее достойной замены ему не нашлось.

После седьмого места ушел не только Сутормин, но и еще целая группа важных для команды игроков. Деспотович был одним из тех, кто остался. Но на мой вопрос, правда ли, что он хотел видеть сербского форварда в «Сочи», Федотов отвечает неожиданно резко:

— Не хотел. Сто процентов. Он вел себя странно в конце сезона. Мы как тренерский штаб вложили многое в его «реанимацию», когда Деспот пропустил значительный отрезок и хотел, по его словам, закончить с футболом. Когда дело у него пошло на лад, он съездил в сборную и после этого как-то отошел от наших идей. Это выражалось в его небольшом желании играть в футбол. Я в тот момент не смог дать ему новый импульс. Уже сейчас, когда «Сочи» играл с «Рубином», мы с ним виделись, пожали друг другу руки.

Андреев занимает в этой ситуации нейтральную позицию. В нем звучит уже не игрок, а спортивный директор:

— Это внутренняя кухня клуба. Много чего было. У Валентиныча свой взгляд, у Деспота свой, у меня свой. Давайте о хорошем.

Мини-война с Трабукки и уход в «Сочи»

Вот только чем дальше работал Федотов в «Оренбурге», тем меньше было этого самого хорошего. Сначала тренера пытался выжить из клуба агент Марко Трабукки, о чем не раз сообщалось в СМИ. Правда, безуспешно.

Федотов:

— Наверное, это обычное явление. Тоже часть тренерской профессии. Когда появляется человек извне, у которого со мной нет взаимодействия, — это немного странно. Общий фон был негативным. Если бы отношения с ним развивались чуть-чуть по-другому, можно было бы найти какое-то взаимодействие. Но на тот момент все выглядело так, что это не тот путь, который должен быть в «Оренбурге».

Андреев:

— Как игроки все это воспринимали? Никак. Спокойно. Потому что президент клуба и все остальные сказали: «Спокойно, Федотов работает, никаких изменений не будет». Изменения были в другом. Основные проблемы за все десять лет, которые я играл в «Оренбурге», начинались, когда шла серьезная ротация. После седьмого места у нас большая группа игроков ушла, большая пришла. И это наложило отпечаток на весь сезон.

Два очка после семи туров — такое начало прошлого сезона могло убить кого угодно. Но Федотов строил новую команду на ходу, и за этим последовали четыре победы в пяти матчах, включая ту над «Спартаком» в Москве, что отправила в отставку Олега Кононова. Все вошло в более или менее рабочий режим.

Но после 0:3 от «Тамбова» в заключительном зимнем туре-2019, когда «Оренбург» делил 12-е место с «Ахматом» и «Рубином» (формально был на 14-м, то есть в зоне переходных матчей, которые в итоге не состоялись), Федотов ушел в «Сочи». Южане вместе с «Крыльями» к тому моменту отставали на очко.

Федотов вспоминает:

— Предложение от «Сочи» поступило гораздо раньше. Но я сразу его отмел, сказав, что можно будет о чем-то разговаривать только после окончания первой части чемпионата. Так все и произошло. Решение было принято только после матча с «Тамбовом». Президенту «Оренбурга» Владимиру Кияеву я все объяснил, он меня прекрасно понял. Никаких серьезных возражений с его стороны не было.

Сами понимаете — у меня был контракт, и если бы отношение со стороны Кияева было другим, я не смог бы никуда перейти. Я ему сообщил еще о первом предложении «Сочи», все было открыто. Но до последней игры готового решения у меня не было. Надо отдать должное президенту «Сочи» (Борису Ротенбергу. — Прим. И.Р.), он был очень настойчив. Наша встреча состоялась после окончания первой части чемпионата. Конечно, я сомневался, команда шла на последнем месте. Но была уверенность в том, что эту ситуацию можно исправить, и футболисты, которые были собраны в «Сочи», могут играть лучше.

При этом никакого сумасшедшего желания куда-то уходить из «Оренбурга» у меня не было. Я честен перед собой и командой, с которой мы сказали друг другу спасибо. В тот момент в «Оренбурге» все работало, он крепко стоял на ногах. Впереди была вся зимняя подготовка, остался тренер, который работал в нашем штабе. Уверен, если бы во время летнего отрезка команду не подкосил ковид со всеми присужденными потом поражениями и физическими последствиями для игроков, «Оренбург» остался бы в РПЛ.

Как смотрит на тот переход тренера капитан команды? Не осталось ли недомолвок между тренером и футболистами? Послушаем Андреева:

— Мы узнали обо всем после 0:3 от «Тамбова». На следующий день нас собрал президент клуба. Поблагодарили Валентиныча, объявили имя нового главного тренера. Но толком попрощаться с ребятами он не успел, потому что они уже разъехались по отпускам.

В нашем футболе до конца что-то скрыть невозможно, все футболисты между собой общаются. Поэтому сказать, что уход Федотова стал для нас шоком, не могу. Конечно, все сомневались, произойдет это или нет. Но понимали, что это может произойти. Мне сложно говорить за всех, как к этому отнеслись. Скажу от себя — человек же ничего просто так не делает. Если он считает, что в другой команде лучше, перспективнее, и свое будущее там он видит более успешным, то, конечно, туда пойдет. Поэтому какой смысл нам обижаться?

За то, что Валентиныч ушел в «Сочи» в середине сезона, его нельзя осуждать. Поставьте себя на его место. Может, я повел бы себя по-другому, а может, и так же. Он много хорошего сделал для «Оренбурга», а потом принял такое решение. Его надо принять и уважать.

— Повлиял ли его уход на последующий вылет «Оренбурга»?

— Был целый комплекс причин. Сначала поменялась большая группа игроков. Новым ребятам надо притереться к команде, понять друг друга, и первое время после этого не может быть стабильного результата. Потом ушел тренер, и это тоже влияет. Наконец, рестарт — и тут же все заболели. Весь сезон для команды получился очень скомканным. И все это вместе отразилось на результате.

Слушаю Федотова, потом Андреева — и все-таки не могу до конца избавиться от ощущения, что чего-то они не договаривают. Федотов всегда подчеркивает, что он человек, не особо склонный к перемене мест, и в этом можно убедиться по всей его карьере. Летуном его точно не назовешь, и заставить этого тренера поменять 14-ю команду РПЛ на 16-ю, причем посреди сезона, могло только что-то экстраординарное.

Или кто-то. Недаром Федотов напирает на настойчивость президента «Сочи». У Ротенберга, человека влиятельного, видимо, нашлись веские аргументы.

И ровно за год они материализовались в прыжок с 16-го места на четвертое.

Тренеры делятся не только на демократов и диктаторов, не только на тех, кто подбирает состав под философию или в выборе идеи пляшет от состава. Они делятся еще и на тех, кто способен делать из средних футболистов сильные команды, и тех, кто умеет работать со звездами. Первое качество у Федотова точно есть, в том, присутствует ли второе, только предстоит убедиться. Возможно, в будущем клубе. Но в этом году ему уже удалось сработаться с Кокориным, который в «Сочи» был совсем другим, чем в «Спартаке». Не забуду, как он в первом своем официальном матче после колонии рвал «Краснодар». С другой стороны, после пандемии он уже стал несколько другим. Хотя и не настолько, как в «Спартаке».

— Никакой звездности у Сани мы не ощутили, — говорит Федотов. — Он работал на команду, приносил ей много пользы и в игре, и в тренировочной работе, и в жизни. Мы с ним об этом говорили, и он был сугубо командным игроком. И показал, что обладает лидерскими качествами, которые пошли команде только в плюс. Ни малейших претензий к нему не было.

— Вы обмолвились, что в «Спартаке» он попал «под непривычные нагрузки». Вы его, что ли, щадили?

— Нет, он всегда был в рамках общего процесса. Саша пришел после сборов — одного с молодежной командой «Зенита», другого с первой. Мы с ним поговорили, а потом увидели его в очень хорошей функциональной готовности, очень уверенного в себе. Дальнейший ход событий показал, что все так и было. Не знаю тренировочный процесс в «Спартаке», но по всей карьере Саша не был предрасположен к этой череде травм. Хотя, может, организм так начал реагировать на пропуск большого промежутка времени.

— В марте Кокорин рвал и метал, а в июне было уже не совсем то. Недаром и забивал с игры он только ростовским юношам.

— Да, другой Кокорин, совершенно верно. Наверное, сказалась неопределенность с будущим. И к нам тогда есть вопросы: почему другой. Мой ответ — пандемия, пропуск нескольких месяцев, потеря формы. Он не был в Сочи какое-то время. И это время дома, видимо, было потрачено чуть-чуть не так, как требовал его организм. Когда он присоединился к команде, она была практически готова, мы его, что называется, доводили до кондиции в последний момент. И этого не хватило.

— Читал где-то вашу цитату: «Хотел обнять Кокорина и не отдавать его ни в «Спартак», ни в Европу».

— Меня неправильно процитировали. Мы дали ему такой посыл, что будем за него с удовольствием болеть в одном из клубов Европы.

— Его уход в «Спартак», по-вашему, ошибка? И что с ним там происходит?

— Это история Александра. Не могу залезть ему в голову, мыслить, как он.

— Вы его вернули бы, если бы появилась такая возможность?

— Предварительно поговорив. Очень серьезно.

Так или иначе, Федотову удалось мотивировать Александра Кокорина с первых же дней его появления в «Сочи», и то же самое можно сказать о подавляющем большинстве других пришельцев из «Зенита». Например, об одном из лучших игроков РПЛ в этом сезоне — 35-летнем Кристиане Нобоа.

— Секрет прост — отношение Криса к самому себе, — объясняет Федотов. — Мы знали, на что он способен. И сказали Нобоа: «Ты — лидер. И пример для всех футболистов. Мы хотим, чтобы ты повел за собой всю команду». Крис, как амбициозный человек, на это откликнулся. И выяснилось, что 35 лет — это хороший возраст. Голова работает, и он вовремя оказывается на тех местах, где требует ситуация. Все успевает!

Как вообще мотивировать людей из топ-клуба, приезжающих играть на курорт? Версию ответа дает Мирослав Ромащенко:

— Пришли игроки из «Зенита», которые там получали очень ограниченное игровое время, и начали наслаждаться футболом. Те, кто был до прихода Федотова, сразу увидели изменения, а прибывшие обнаружили атмосферу работающей, не курортной команды. Требования тренера заставляли выкладываться на полную. В таких периферийных командах очень многое зависит от атмосферы, а Федотов умеет ее создать. Внутри сформировался коллектив.

Кое-кто этого момента не дождался: например, контракт с Федором Кудряшовым расторгли в декабре 2019-го, и он вернулся в Турцию. Кое-кто уже не смог перестроиться, того же Дмитрия Полоза поменяли на Ивелина Попова, который правда сразу получил серьезную травму. Но с первого же мартовского тура «Сочи» полетел, и остановила южан пандемия. А сразу же по выходу из нее случился колоссальный скандал с 10:1 в матче с мальчишками из «Сочи», который в СМИ был подан так, что здорово ударил по репутации и клуба, и тренера.

— Борис Ротенберг советовался с вами, отказывая «Ростову» в переносе? — спрашиваю Федотова.

— Это длинная история. В плане информационной политики «Ростов», надо прямо сказать, нас переиграл. Мы знаем, как развивалась ситуация. И про два письма «Ростова» в лигу в курсе, и про то, что официально было заявлено: мол, юноши не тренировались, а они уже месяц работали и были готовы. Кстати, мы до последнего не знали, кто приедет и будет играть. И узнали, что это юношеская команда, когда встречали ростовчан в аэропорту в день матча.

Президент «Сочи» принимал решение отказать в переносе не прямо перед игрой, а гораздо раньше, когда все руководители клубов РПЛ встретились и договорились: в этих условиях, друзья, переносов не будет. Но на бумаге это не записали, и даже Сергей Прядкин говорил в интервью, что это надо было сделать. Теперь, наученные горьким опытом, записали.

А потом был геройский поступок «Краснодара», который перенес матч с «Динамо». Но дальнейший ход событий все расставил по своим местам. Многие команды заболели, и переносить матчи было уже некуда. И мы тоже. Представьте: перенесли тот матч с «Ростовом», его надо играть, а мы, как и в играх двух последних туров, не можем выйти на поле. Три поражения — и благородные товарищи из «Сочи» с высоко поднятой головой уезжают в ФНЛ.

— А вы не могли попросить команду, чтобы, допустим, при 5:1 с «Ростовом» она остановилась и катала мяч? Зачем было забивать десять?

— Так получилось, что ребята пропустили гол на первой минуте. Их это немного задело, они прибавили. Обычно такие матчи, когда ты выходишь полностью не готовым к игре, проигрываются. Но тут была другая ситуация. На замену выходили люди, которым мы что-то говорили, — тот же Димка Полоз. Но как ты скажешь молодому Колдунову, который выходит играть со своими сверстниками: не проявляй себя? Для него это событие. А вдруг оно больше никогда не случится?!

Теперь же все представлено так, будто 18-летним парням нельзя играть в футбол со взрослыми. Недавно наши хоккеисты молодежки поехали на Кубок Карьяла и обыграли взрослые сборные Швеции, Финляндии и Чехии. Выиграли международный турнир! Тоже ведь можно было хвататься за голову: как эти 19-20-летние парни будут противодействовать взрослым? А вот так!

— Но почему тот матч с «Ростовом» вы из солидарности не сыграли молодежью? Пусть не 18-летними, а 20-летними? Была ли такая мысль?

— Не было. Потому что наша молодежная команда на тот момент даже не собралась. Не было ни одного молодого футболиста, за исключением тех, кто тренировался с нами и в этом матче вышел на поле, — Колдунова, Бокового, Немченко. Повторяю: мы не заслуживали того, как нас разнесли в прессе! Все преподнесли так, что мы — самое главное зло на Земле!

Вообще, в сегодняшнем информационном пространстве любая фраза вырывается из контекста и идет отдельным заголовком. Типичный пример — слова Черчесова о Заболотном, смысл которых был перевернут. Это не говорит, что к прессе нужно относиться негативно и не читать ее. Иной раз совершаешь глупость, и с помощью прессы это лучше осознаешь.

Но надо понимать, что для всех хорошим не будешь. Для кого-то ты уже стал отвратительной персоной и, как бы ни мыслил и ни развивался, для них всегда будешь таким. Вот такое читать не имеет никакого смысла, это пойдет тебе только во вред. Разве что изредка, чтобы опуститься с небес на землю. Мы понимаем, как устроен мир. К таким вещам внимания будет больше, чем к самой игре. Так не должно быть. Но так есть.

— Кстати, как Заболотный отнесся к словам Черчесова?

— Мы не спрашивали, чтобы лишний раз не акцентировать на этом его внимание. Просто сказали, что это было, но мы двигаемся дальше. На наш взгляд, он на поле в этих матчах — и за сборную, и за нас против ЦСКА — все делал правильно. Только не забивал. Понятно, что это самое важное для форварда. Но тот же Акинфеев то из «девятки» вытащил, то из «шестерки». Такое бывает.

— В истории с «Ростовом» вам есть за что испытывать угрызения совести?

— Только за то, что на команду вылилось столько грязи. Это нас очень прилично подкосило. Тура четыре психологически не могли прийти в себя, и только стечение обстоятельств позволило нам в этот период набирать какие-то очки.

Мой вывод из всей этой истории и из услышанного от Федотова? Это обратная сторона того, что он в жизни не мог позволить себе роскоши быть романтиком. Он пахал, а не созерцал, поднимался из самой глубины и как игрок, и как тренер. Твердо стоял ногами на земле и четко отличал свое от чужого, полезное от вредного, черное от белого. «Все по полочкам. Сюда ходи, туда не ходи», — так сформулировал его философию еще игроцких времен Виктор Шишкин, рассказывая, что Федотов остался в лучшем смысле деревенским человеком. То есть практичным и конкретным.

Вот и не было у него сомнений, как поступать в случае с матчем «Сочи» — «Ростов». И по той же причине после скандального пенальти от тандема Казарцев — Еськов он скажет: «Если судья назначил пенальти — значит, он был».

Относиться к этому вы вправе как угодно. Но футбольные люди — они не философы и не моральные камертоны. Они мыслят категориями «выиграл — проиграл». Федотов в этой ситуации никого не обманывал. И если бы «Сочи» перенес тот матч, он действительно с немалой долей вероятности вылетел бы.

Хотя вот к «Краснодару», который перенес матч с «Динамо» и потом его проиграл, — возможно, уступив из-за этого второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов, — в итоге все вернулось...

А еще то, что Федотов отнесся к ситуации вокруг матча с юношами «Ростова» без особых сантиментов, — результат того, как рос он сам. На алюминиевом заводе в родном Михайловске было 11 цехов, они проводили между собой чемпионаты по футболу и хоккею с мячом. В восьмом классе его команда играла против этих суровых дядек, которые не делали мальчишкам никаких скидок. С тех пор, кстати, он отлично катается на коньках, а потом научился так же ловко гонять и на горных лыжах.

Перейдя в спецкласс в Свердловске, Володя обнаружил, что его команда играет в первой группе взрослого первенства города. И он до сих пор вспоминает, как, будучи самым маленьким в классе, вставал в стенку, а здоровенный рыжий дядька разбегался черт-те откуда, чтобы со всей силы пробить штрафной. То, что можно убить мячом 16-летнего подростка, никого не волновало.

Ну и армия, конечно. А тут — 18-летние, чьи сверстники в Европе уже давно в основных составах, а кто-то и на первых ролях...

Ковид, домашняя суперсерия, конфликты с судьями

«Сочи» остался в РПЛ. Для меня самое удивительное, как Федотову удалось не посыпаться в условиях, когда и Кокорин с Мостовым ушли, и заменить их было особо некому, и подготовки к сезону у команды толком не было, потому что она повально болела коронавирусом.

— Часть команды заболела в двух последних турах, часть — в двухнедельное межсезонье, — рассказывает Федотов. — Наша задача была аккуратно подвести их к сезону. Очень дозированно подходили к тренировочной нагрузке. Надо отдать дань уважения профессионализму нашего тренера по физподготовке Пэтру Лэзэрэску. После каждого занятия садились и все анализировали. Иногда отменяли занятия, чтобы не загнать ребят очень глубоко.

В общем, крайне щепетильно и тщательно ко всему относились. Специалисты впоследствии сказали, что нам повезло. Потому что, по их словам, вирус к тому моменту потерял прежнюю силу. У большинства ребят все ограничилось температурой 37, и надо было только дождаться двух отрицательных тестов. Переболели у нас вообще все. У меня был легкий дискомфорт, на который я и внимания-то особого не обратил, и тесты были отрицательные. А потом откуда-то взялись антитела.

Тем не менее «Сочи» заиграл, и тем обиднее, что на него по-прежнему ходит мало народу. Парадокс, но при этом у команды в этом сезоне — домашняя беспроигрышая серия из десяти туров: шесть побед, четыре ничьи. До этого в прошлом сезоне было еще пять побед с ничьей. То есть сочинцы не проигрывают дома с 1 марта, когда уступили «Арсеналу», и за это время из 16 матчей выиграли 11 при пяти ничьих и разности мячей 38-11 (то есть даже без «Ростова» — 28:10). А народу — минимум.

Федотов, вспоминая, что в Оренбурге команда стала частью городской культуры, объясняет оба этих феномена так:

— В этот период времени нет разницы, где играешь — дома или на выезде. Воздействуем на игроков тем, что их родные и близкие приходят на матчи. Наша пресс-служба делает воодушевляющие фильмы в серии «Здесь вам не курорт». В них фигурируют не только футболисты, но и их жены, дети, родственники. Думаю, это хорошо мотивирует.

А что касается посещаемости — пандемия нас все-таки отбросила назад. Тенденция была такая, что народ уже начинал ходить. Но быстро это не случается. Плюс логистика: если матч в восемь вечера, то из Имеретинки сложно уехать. И добираться сюда из Сочи через огромные пробки непросто, и туристов сейчас мало. Когда все будет хорошо функционировать, команда станет узнаваема.

Но подвижки уже есть. Как раз сегодня женщины, которые нам помогают по хозяйству на базе, признавались, что раньше ходили на хоккей, а теперь — на футбол. Они яркий пример людей, которые раньше не знали, что такое футбол, а теперь на семейных ужинах со своими мужьями только об этом и говорят. Еще они попросили провести ликбез, за что судьи ставят пенальти, за что — нет. Вот тут я им говорю: «Стоп. Здесь мы тоже пока не очень хорошо разбираемся. Это к Павлу Кукуяну, он тут недалеко живет!»

Тема судейства, к которой этой репликой с юмором подвел разговор Федотов, — одна из самых болезненных и уязвимых для него. Два удаления за 19 туров, второе из которых привело к трехматчевой дисквалификации, — это явный перебор.

Он и сам это понимает.

— Нужно работать над собой, — говорит Федотов. — Этот избыток эмоций меня не красит. Хотя во втором случае я спокойно подошел и задал вопрос, что происходит. Да, употребил при этом нецензурное слово. Но сделал это безо всякой агрессии и нажима. Ряд эпизодов в действиях арбитра (Станислава Васильева. — Прим. И.Р.) показал, что его работа выглядела немножко односторонне. Так, ЭСК признала, что на 1-й минуте соперник должен был получить красную карточку.

— После первого удаления вы ведь позвонили Сергею Карасеву и извинились?

— Да. И ему, и боковому арбитру. Опять же, это не было личное оскорбление ни одного, ни другого. Карасев там вообще был на дальнем плане, его тот момент никоим образом даже близко не касался. На этот всплеск, который был просто брошенной общей фразой, обратил внимание боковой арбитр.

Я принес извинения, поскольку понимаю, что люди занимаются своим делом, а мы — своим, и оскорбление действительно прозвучало. На улице я так себя не повел бы, мне могли бы дать в глаз. И извинился потому, что мне не могли достойным образом дать ответ.

— Но Васильеву, в отличие от Карасева, звонить не стали.

— Васильеву — нет. Если говорить о судействе в целом, самой большой проблемой мне кажется отсутствие единой трактовки. В одинаковых эпизодах здесь дают бороться, там — нет. В конце прошлого сезона каждый стык оборачивался желтой карточкой. В Европе — совсем другое. Там четко понимаешь, за что и когда судья показывает карточку. У нас это сложно предугадать.

«Хотел бы когда-то оказаться на месте Черчесова ? Почему нет?»

Напоследок — еще несколько важных вопросов Федотову, чтобы дорисовать портрет.

— Вас злит обывательская точка зрения, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита» и сдает ему матчи?

— Коронный вопрос! Постоянно на него отвечаю. Это говорили в Оренбурге, продолжается и в Сочи. Уже не злит и даже не нервирует, потому что набило оскомину. Если навесили такое клише — на него можно отвечать только результатами. Пусть мне только объяснят одну вещь, а то сам не пойму. Как тренер должен доносить до футболистов, что игру надо сдать? Какой авторитет будет иметь специалист после всех этих дел? Это несусветная глупость. Мы не раз и по счету, и по игре были близки, чтобы отобрать очки у «Зенита».

— Есть ли клубы, куда вы точно не пойдете, если позовут?

— Таких предубеждений нет. У «Урала», «Оренбурга» и «Сочи», где я работал и работаю, нет таких противостояний, после которых ты не можешь оказаться в каком-то другом клубе.

— И в «Оренбурге», и в «Сочи» вы играете в три центральных защитника. Другие варианты для себя исключаете?

— Ни в коем случае. Три центральных — это не панацея. Мы просто отталкиваемся от того подбора футболистов, который у нас есть. В обеих командах он соответствует этой схеме.

— Допускаете, что проработаете в «Сочи» много лет?

— По карьере мне не свойственно скакать из клуба в клуб. Каждый новый переезд для меня — существенное событие, которое вызывает бурю эмоций. Мой организм устроен так, что отношусь к этому очень осторожно. Поначалу даже возникает паника.

В «Сочи» очень интересные и хорошие условия для работы. Где, как не здесь, развивать футбол и команду? Только нужна четкая программа дальнейшего развития. На недавней тренерской конференции выступал технический директор футбольной ассоциации Англии Лес Рид, который поднимал с колен «Саутгемптон». Он рассказывал, как клуб оказался в третьем дивизионе, и они с владельцем разработали четкий план возвращения.

Финансы имелись, можно было взять дорогостоящих футболистов и так решить вопросы. Но это был бы недолговечный путь. Решили сделать иначе — чтобы было 50% своих воспитанников. Для этого улучшили инфраструктуру. Академия и так считалась одной из лучших, но вложились в ее тренерский штаб, персонал. Правильная расстановка акцентов позволила команде с опережением графика вернуться в АПЛ и занять там крепкие позиции. И не бояться, что все опять рухнет. Очень хочется построить что-то подобное и в «Сочи».

— Из контракта на два с половиной сезона прошел год. Начались ли уже переговоры по новому соглашению с «Сочи»?

— Думаю, пока в этом нет необходимости. Времени еще хватает, а мир так изменчив. И это не мое дело, а руководства — предлагать новый контракт или нет. Сегодня меня это даже не интересует.

— Как думаете — в топ-клубах работа с игроками иная, чем в обычных командах? Это другие люди?

— Несомненно, разница есть. В то же время везде надо знать характеры, к каждому нужен подход. Возможно, звезды — непростые люди. Но добрые человеческие отношения со справедливыми требованиями еще никому не мешали.

— Вам хотелось бы когда-нибудь оказаться на нынешнем месте Станислава Черчесова, особенно глядя на истерию вокруг каждого произнесенного им слова?

— Почему нет? Для чего мы работаем? Глупо говорить: «Нет-нет, мне и здесь хорошо». Только один немецкий тренер сказал: «Я не хочу в топ-клуб. Поставьте себя на место Клоппа и подумайте, что каждый матч вам надо выиграть. Но футбол — это только игра, и это невозможно!» Хотелось бы с этим человеком побеседовать и понять его психологию.

— Какая цель у вас в карьере? Чего вы должны достичь, чтобы сказать в ее конце: «Это была славная охота!»?

— Мне понравилось такое изречение: «Не важно, каких высот ты добился. Важно, какими усилиями ты это сделал». В этом большая доля истины. Надо понимать, что на всех первого места не хватит. Конечно, я это желаю, к этому стремлюсь. Но отдаю себе отчет, что гораздо важнее на полную катушку выкладываться на том месте, где трудишься сегодня. Победы могут прийти только так.

Что будет у Федотова дальше? Каков его потенциал, сможет ли он по своим методикам работать с топ-футболистами? Спрашиваю об этом Александра Побегалова. Первый учитель главного тренера «Сочи» в тренерской профессии слишком опытен и лишен наивности, чтобы гарантировать успех.

— Тренерская жизнь в современных российских реалиях специфична. Многое определяют твои отношения с руководством. А это все очень сложно. Верю, что Валентиныч только в середине своей тренерской карьеры, и главное у него еще впереди.

Дмитрий Андреев добавляет:

— Это очень сложный вопрос, спрогнозировать невозможно. Может, «Сочи» уже в этом сезоне попадет в еврокубки. И если это произойдет, то справедливо. Считаю, что каждый находится на том месте, которого заслуживает. Просто так ничего не бывает.

Валентиныч силен в том, что из имеющегося у него человеческого ресурса выжимает максимум. Он умеет делать свою работу. Поэтому и результат такой — и в Оренбурге, и в Сочи. В футболе возможно все, и желаю ему топ-клубов и побед — все-таки вместе работали долгое время. Может, вообще рванет и «Реал» возглавит года через два?..

Ну, тут экс-капитан «Оренбурга», конечно, здорово хватил. Да и сам Федотов, простой и надежный русский мужчина из маленького уральского городка, никогда не был прекраснодушным мечтателем.

«Нужно не ждать чего-то, а работать. И не отчаиваться. Трудиться каждому на своем месте, выжимать из себя максимум, выбрать направление и следовать ему».

Простые принципы, которым Владимир Федотов следует всю жизнь.

Еще с тех пор, когда, подходя 15-летним деревенским подростком к школе «Уралмаша», куда его ни по каким критериям не могли принять, сказал себе: «Перепрыгну эту огромную лужу — тогда возьмут».

Каждую новую команду в жизни, в которой ему уже дважды довелось пройти огромный путь, упрямый Федотов из крохотного Михайловска рассматривает, как ту необъятную лужу.

Которую все равно можно преодолеть.